Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза. Лидеры обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества и продолжения диалога на высшем уровне.

Собеседники согласились на проведение третьего заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, как только это станет возможным.

Владимир Зеленский поднял вопрос солидарного распределения сертифицированной вакцины и возможности ее получения Украиной в ближайшее время.

— Буду благодарен за содействие в предоставлении первых вакцин COVAX уже в январе-феврале, — сказал глава Украины.

Отдельно президенты остановились на деле Игоря Гоменюка. Владимир Зеленский поблагодарил португальскую сторону за справедливую компенсацию и заботу о родных погибшего.

— Мы уверены, что португальская сторона обеспечит полное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти гражданина Украины Игоря Гоменюка в марте 2020 года, — отметил Владимир Зеленский.

Марселу Ребелу де Соуза отметил, что Украина и Португалия — это Европа, и он поддерживает евроинтеграционные стремления нашего государства. Владимир Зеленский обновил приглашение своему португальскому коллеге осуществить официальный визит в Украину.

В ответ Марселу Ребелу де Соуза пригласил Владимира Зеленского посетить Португалию с визитом еще под председательством Португалии в ЕС в первом полугодии 2021 года.

Визит Санду в Киев

12 января Майя Санду посетила Киев с официальным визитом. Она встретилась с руководством Украины.

О том, как отразится визит Санду в Киев на отношениях между Украиной и Молдовой, читайте на Фактах ICTV.