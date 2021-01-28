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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец ВМС США USS Porter вошел в воды Черного моря.

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец с союзниками и партнерами будет участвовать в операции по обеспечению безопасности в Черном море.

— Эсминец USS Porter стал третьим американским кораблем, который вошел в Черное море за последние дни, — отметили в пресс-службе НАТО.

Ранее в воды Черного мор зашли эсминец с управляемыми ракетами USS Donald Cook и заправщик USNS Laramie.

НАТО о военном присутствии РФ в регионе Черного моря

НАТО отслеживает военное присутствие России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоено его расширением.

Альянс, в частности, наблюдает рост военного строительства со стороны России от Крайнего Севера до Балтийского региона, Черного моря, Ближнего Востока и Северной Африки.

Фото: US Navy Europe

Источник: НАТО

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