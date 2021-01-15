Это вызывает беспокойство: НАТО о присутствии войск РФ в Крыму

НАТО отслеживает военное присутствие России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоено его расширением.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберґ уточнил, что альянс, в частности, наблюдает рост военного строительства со стороны России от Крайнего Севера до Балтийского региона, Черного моря, Ближнего Востока и Северной Африки.

— Что касается вопроса об увеличении российского присутствия в Ливии и в Африке в целом, конечно, это то, за чем мы следим — и очень внимательно отслеживаем в НАТО, это часть модели увеличения российского присутствия не только в Ливии, но и в других частях Африки, и на Ближнем Востоке, в Сирии и в Черноморском регионе в Крыму, а также в Балтийском регионе и на Крайнем Севере. И это вызывает большую обеспокоенность, — отметил генсек.

Ядерные планы РФ в Крыму

Российская Федерация готовится к широкому размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму. Об этом в беседе с журналистами рассказал министр обороны Украины Андрей Таран.

Как произошла аннексия Крыма

16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый референдум о статусе полуострова.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о “включении Крыма в состав РФ”. Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.

Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна цивилизованная страна не признали результаты голосования на так называемом “референдуме” и ввели санкции против России.