Есмінець ВМС США увійшов в Чорне море

Есмінець Військово-морських сил США USS Porter увійшов у води Чорного моря.

Есмінець з союзниками та партнерами братиме участь в операцій із забезпечення безпеки в Чорному морі.

– Есмінець USS Porter став третім американським кораблем, який увійшов у Чорне море останніми днями, – зазначили у прес-службі НАТО.

Раніше у води Чорного мор зайшли есмінець з керованими ракетами USS Donald Cook та заправник USNS Laramie.

НАТО про присутність РФ в регіоні Чорного моря

НАТО відстежує військову присутність Росії в регіоні Чорного моря й окупованому Криму і стурбований її розширенням.

Альянс, зокрема, спостерігає зростання військового будівництва з боку Росії від Крайньої Півночі до Балтійського регіону, Чорного моря, Близького Сходу і Північної Африки.

Фото: US Navy Europe

Джерело: НАТО