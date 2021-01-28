Есмінець ВМС США увійшов в Чорне море

Есмінець Військово-морських сил США USS Porter увійшов у води Чорного моря.
Есмінець з союзниками та партнерами братиме участь в операцій із забезпечення безпеки в Чорному морі.
– Есмінець USS Porter став третім американським кораблем, який увійшов у Чорне море останніми днями, – зазначили у прес-службі НАТО.
Раніше у води Чорного мор зайшли есмінець з керованими ракетами USS Donald Cook та заправник USNS Laramie.
НАТО про присутність РФ в регіоні Чорного моря
НАТО відстежує військову присутність Росії в регіоні Чорного моря й окупованому Криму і стурбований її розширенням.
Альянс, зокрема, спостерігає зростання військового будівництва з боку Росії від Крайньої Півночі до Балтійського регіону, Чорного моря, Близького Сходу і Північної Африки.
Фото: US Navy Europe
Джерело: НАТО