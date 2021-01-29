Эксперты Всемирной организации здравоохранения в пятницу, 29 января, начнут личные встречи со своими китайскими коллегами в Ухане.

За этими встречами должны последовать первые полевые поездки в промышленный и транспортный узел и вокруг него.

Команда уже запросила подробные базовые данные и планирует поговорить с первыми респондентами и некоторыми из первых пациентов с Covid-19.

— Все гипотезы представлены, поскольку команда следует науке в своей работе, чтобы понять происхождение вируса Covid-19. Когда участники начнут свои полевые поездки в пятницу, они должны получить поддержку, доступ и необходимые данные, — сообщили в ВОЗ.

ВОЗ добавила, что ее команда планирует посетить больницы и рынки, такие как рынок морепродуктов Хуанань, связанный со многими из первых случаев заболевания, Уханьский институт вирусологии и лаборатории в таких учреждениях, как Уханьский центр Контроль заболеваний.

Миссия приобрела политическую окраску, поскольку Китай стремится избежать обвинений в предполагаемых ошибках в своих ранних ответах на вспышку.

Члены команды провели последние две недели в обязательном карантине, во время которого они общались с китайскими официальными лицами с помощью видеоконференций, чтобы заложить основу для полевых поездок.

28 января делегация ВОЗ завершила пребывание на карантине в китайском Ухане, а прибыли эксперты в Китай еще 14 января.