Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я в п’ятницю, 29 січня, почнуть особисті зустрічі зі своїми китайськими колегами в Ухані.

За цими зустрічами повинні послідувати перші польові поїздки в промисловий і транспортний вузол і навколо нього.

Команда вже запросила докладні базові дані і планує поговорити з першими респондентами і деякими з перших пацієнтів з Covid-19.

– Всі гіпотези представлені, оскільки команда дотримується науки в своїй роботі, щоб зрозуміти походження вірусу Covid-19. Коли учасники почнуть свої польові поїздки в п’ятницю, вони повинні отримати підтримку, доступ і необхідні дані, – повідомили в ВООЗ.

ВООЗ зазначила, що її команда планує відвідати лікарні і ринки, як-от ринок морепродуктів Хуанань, пов’язаний з багатьма з перших випадків захворювання, Уханський інститут вірусології та лабораторії, зокрема Уханський центр Контроль захворювань.

Місія набула політичного забарвлення, оскільки Китай прагне уникнути звинувачень у ймовірних помилках у своїх ранніх відповідях на спалах.

Члени команди провели останні два тижні в обов’язковому карантині, під час якого вони спілкувалися з китайськими офіційними особами за допомогою відеоконференцій, щоб закласти основу для польових поїздок.

28 січня делегація ВООЗ завершила перебування на карантині в китайському місті Ухань, а прибули експерти в Китай ще 14 січня.