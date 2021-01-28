Команда ВОЗ вышла из карантина в Ухане и начинает расследование по Covid-19

Делегация Всемирной организации здравоохранения завершила пребывание на карантине в китайском Ухане и готова приступить к работе. Их цель — установить происхождение вируса Covid-19.

Специалисты ВОЗ прибыли в Ухань две недели назад, в соответствии с введенными в КНР правилами их сразу же отправили на карантин.

Утром 28 января команда специалистов вышла из отеля, где проходила карантин, и села в автобус. Информации о том, куда именно они отправились, нет.

Первая специальная группа ВОЗ побывала в Китае в феврале 2020 года. Эксперты пришли к выводу, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставила вопрос об источнике инфекции открытым.

В нынешнюю делегацию ВОЗ вошли эксперты из 12 стран.

Участник нынешней миссии ВОЗ Фабиан Лендертц заявил, что источник происхождения коронавируса не обязательно находится в Китае, но именно начав работать в Ухане, можно будет разобраться в вопросе происхождения инфекции.

Происхождение коронавируса Covid-19 является предметом спекуляций уже долгое время. Большинство ученых придерживается мнения, что он зоонозного происхождения. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок Хуанань или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных — змей, птиц, летучих мышей.

Но официально нулевой пациент так и не был выявлен.

Группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань 14 января, чтобы провести расследование, связанное с природой возникновения опасного вируса Covid-19.

Группу экспертов встретили сотрудники в противовирусных защитных костюмах и машины скорой помощи.