Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская призвала западные страны расширить санкции против режима самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

С этим предложением она обратилась к лидерам ЕС, Великобритании, США и Канады.

Кроме того, она сообщила о необходимости расследовать преступления режима против граждан страны, а также признать ОМОН и ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь) террористическими организациями.

Лидер также призвала помочь с получением для населения Беларуси вакцин против коронавируса западного производства.

Протесты в Беларуси

После переизбрания Александра Лукашенко президентом Беларуси на выборах, которые прошли 9 августа 2020 года, в стране вспыхнули протесты.

Однако власть не стала слушать людей. Вместо этого Лукашенко с помощью силовиков разгонял акции и провел тайную инаугурацию.

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Источник: Светлана Тихановская