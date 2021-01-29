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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Необхідно розширити санкції проти режиму Лукашенка – Тихановська

Опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська закликала західні країни розширити санкції проти режиму самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

світлана тихановська

З цією пропозицією вона звернулася до лідерів ЄС, Великої Британії, США та Канади.

Крім того, вона повідомила про необхідність розслідувати злочини режиму проти громадян країни, а також визнати ОМОН і ГУБОЗіК (Головне управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС Республіки Білорусь) терористичними організаціями.

Лідер також закликала допомогти з отриманням для населення Білорусі вакцин проти коронавірусу західного виробництва.

Протести у Білорусі

Після переобрання Олександра Лукашенка президентом Білорусі на виборах, які пройшли 9 серпня 2020 року, у країні спалахнули протести.

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Однак влада не прислухалася до людей. Замість цього Лукашенко за допомогою силовиків розганяв акції і провів таємну інавгурацію.

Детальніше про протести у Білорусі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Світлана Тихановська

Фото: Dreamstime

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