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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Мы рассчитываем провести выборы в Беларуси за 45 дней — Тихановская

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что хочет провести новые выборы президента страны за 45 дней.

Она предложила ОБСЕ заняться созданием площадки для диалога, чтобы решить кризис, который возник в стране, заявила лидер во время онлайн-переговоров с представителями организации.

— Мы рассчитываем провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом, — уточнила Светлана Тихановская.

Также лидер сообщила, что хочет вернуться в Беларусь. Она призвала ОБСЕ способствовать ее безопасному возвращению в страну.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. Согласно официальным результатам, победу одержал Александр Лукашенко.

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Однако граждане страны не были согласны с этим и вышли на акции протеста, которые закончились столкновениями с ОМОН и массовыми задержаниями.

Александр Лукашенко не прислушался к людям, а провел тайную инаугурацию, которую не признали в мире. Подробнее о выборах и протестах в Беларуси читайте на Фактах ICTV.

Источник: Светлана Тихановская

Фото: Dreamstime

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