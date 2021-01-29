Вакцину AstraZeneca внесут в список препаратов для чрезвычайного применения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует внести вакцину от коронавируса Covid-19 производства англо-шведской компании AstraZeneca в список препаратов для чрезвычайного использования в течение двух недель.

— Мы надеемся, что это произойдет в ближайшие две недели. У нас должен быть список препаратов для чрезвычайного использования, при условии, конечно, что все идет по плану и у нас будут все данные, и что мы можем затем начать получать дозы из Индии и Южной Кореи, — сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

Ранее в пятницу Европейское агентство лекарственных средств (EMA) дало разрешение на применение вакцины производства англо-шведской компании AstraZeneca.

— ЕMA рекомендовала выдать условное регистрационное удостоверение для вакцины AstraZeneca от COVID-19 с целью предотвратить коронавирус COVID-19 у лиц от 18 лиц и старше, — говорится в документе агентства.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.