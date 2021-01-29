Вакцину AstraZeneca внесуть до списку препаратів для надзвичайного застосування

Всесвітня організація охорони здоров’я планує внести вакцину від коронавірусу Covid-19 виробництва англійсько-шведської компанії AstraZeneca до списку препаратів для надзвичайного використання впродовж двох тижнів.

– Ми сподіваємося, що це відбудеться в найближчі два тижні. В нас має бути список препаратів для надзвичайного використання, за умови, звісно, що все йде за планом, і в нас будуть усі дані, і що ми можемо потім почати отримувати дози з Індії та Південної Кореї, – повідомив головний науковий співробітник ВООЗ Сум’я Свамінатан.

Крім того, Європейське агентство лікарських засобів (EMA) дало дозвіл на застосування вакцини виробництва англійсько-шведської компанії AstraZeneca.

– EMA рекомендувала видати умовне реєстраційне посвідчення для вакцини AstraZeneca від Covid-19 з метою запобігання коронавірусу Covid-19 в осіб від 18 осіб і старше, – йдеться в документі агентства.

Вакцину AZD1222 розробили фахівці фармацевтичної компанії AstraZeneca спільно з ученими Оксфордського університету. Вона є векторною вакциною. Принцип дії векторних вакцин полягає в тому, що вони містять ослаблений нешкідливий вірус і ген коронавірусу нового типу.