Франция готова присоединиться к Крымской платформе, однако существует необходимость в пояснении ее цели.

Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

— Это очень интересная инициатива. Мы, конечно, с большим интересом смотрим на это. Мы общались с заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой. Есть контакты между двумя министерствами, и у нас будет больше, это точно, потому что мы никогда не признавали ситуацию в Крыму. Мы также находимся в контакте с нашими коллегами из ЕС по этому вопросу и согласовываем с ними действия. Это то, за чем мы внимательно следим с дипломатической точки зрения, — сказал Понсен.

В то же время французский посол указал на необходимость в пояснении цели этой инициативы.

— На данный момент мы находимся на очень предварительной стадии. Я несколько раз встречался с госпожой Джапаровой, они подготовили информационные документы об этой инициативе. Они рассматриваются в Париже и Брюсселе. Но в данный момент не совсем ясно, какова цель этой платформы, — сказал посол.

В целом, Франция поддерживает Крымскую платформу и готова к ней присоединиться.

Саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 года. Мероприятие будет проходить по случаю 30-летия независимости Украины.

В рамках саммита необходимо принять ряд решений, которые будут способствовать деоккупации полуострова.