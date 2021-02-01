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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Франция готова присоединиться к Крымской платформе — посол назвал условие

Франция готова присоединиться к Крымской платформе, однако существует необходимость в пояснении ее цели.

Франция готова присоединиться к Крымской платформе — посол назвал условие

Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

— Это очень интересная инициатива. Мы, конечно, с большим интересом смотрим на это. Мы общались с заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой.

Есть контакты между двумя министерствами, и у нас будет больше, это точно, потому что мы никогда не признавали ситуацию в Крыму. Мы также находимся в контакте с нашими коллегами из ЕС по этому вопросу и согласовываем с ними действия. Это то, за чем мы внимательно следим с дипломатической точки зрения, — сказал Понсен.

В то же время французский посол указал на необходимость в пояснении цели этой инициативы.

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— На данный момент мы находимся на очень предварительной стадии. Я несколько раз встречался с госпожой Джапаровой, они подготовили информационные документы об этой инициативе. Они рассматриваются в Париже и Брюсселе. Но в данный момент не совсем ясно, какова цель этой платформы, — сказал посол.

В целом, Франция поддерживает Крымскую платформу и готова к ней присоединиться.

Саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 года. Мероприятие будет проходить по случаю 30-летия независимости Украины.

В рамках саммита необходимо принять ряд решений, которые будут способствовать деоккупации полуострова.

Источник: Интерфакс-Украина

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