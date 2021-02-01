Франция готова присоединиться к Крымской платформе, однако существует необходимость в пояснении ее цели.
Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
— Это очень интересная инициатива. Мы, конечно, с большим интересом смотрим на это. Мы общались с заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой.
Есть контакты между двумя министерствами, и у нас будет больше, это точно, потому что мы никогда не признавали ситуацию в Крыму. Мы также находимся в контакте с нашими коллегами из ЕС по этому вопросу и согласовываем с ними действия. Это то, за чем мы внимательно следим с дипломатической точки зрения, — сказал Понсен.
В то же время французский посол указал на необходимость в пояснении цели этой инициативы.
— На данный момент мы находимся на очень предварительной стадии. Я несколько раз встречался с госпожой Джапаровой, они подготовили информационные документы об этой инициативе. Они рассматриваются в Париже и Брюсселе. Но в данный момент не совсем ясно, какова цель этой платформы, — сказал посол.
В целом, Франция поддерживает Крымскую платформу и готова к ней присоединиться.
Саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 года. Мероприятие будет проходить по случаю 30-летия независимости Украины.
В рамках саммита необходимо принять ряд решений, которые будут способствовать деоккупации полуострова.