Посол Франции рассказал, когда Макрон может приехать в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину до конца первого полугодия. Об этом сообщил посол Республики Франция в Украине Этьен де Понсен.

Посол отметил, что из-за пандемии коронавируса пока нет точных дат визита. А сам Макрона не покидал территорию Франции еще с середины декабря.

— Его последний визит был в Брюссель. Я хочу быть очень осторожным, но я ожидаю, что этот визит может состояться до конца первого полугодия, — сказал Де Понсен.

Также он отметил, что в этом визите есть большая необходимость, ведь последним президентом Франции, который посещал Украину с официальным визитом, был еще Жак Ширак в 1998 году.

— Принцип визита согласован, потому что,между двумя президентами очень хорошие отношения, и Макрон очень хочет приехать. Зеленский неоднократно подтверждал приглашение. Между нашими странами не хватает визитов на высшем уровне. Поэтому, в этом есть необходимость. И для этого визита на таком высоком уровне есть много материала, — подчеркнул он.

Также Де Понсен рассказал, какие вопросы будут стоять перед президентами во время визита Макрона в Украину.

— Есть очень важные двусторонние программы: вертолеты, патрульные катера, локомотивы, водоочистная станция в Мариуполе. У нас есть еще несколько проектов в Луганской области. Культурная, научная, университетская и лингвистическая часть тоже велика. Могу вам сказать, что если приедет президент Макрон, он будет перегружен проектами и программами. Политическое измерение, очевидно, также будет в центре президентского визита, — рассказал где Понсен.

В ноябре 2020 года во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским Эммануэль Макрон отметил, что сдержит слово о посещении Киева с визитом, как только это станет возможным.