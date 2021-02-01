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Анастасія Дячкіна |

Франція готова приєднатися до Кримської платформи – посол назвав умову

Франція готова приєднатися до Кримської платформі, проте існує необхідність в поясненні її мети.

Франція готова приєднатися до Кримської платформи – посол назвав умову

Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

– Це дуже цікава ініціатива. Ми, звичайно, з великим інтересом дивимося на це. Ми спілкувалися з заступником міністра закордонних справ Еміне Джапаровою.

Є контакти між двома міністерствами, і у нас буде більше, це точно, тому що ми ніколи не визнавали ситуацію в Криму. Ми також перебуваємо в контакті з нашими колегами з ЄС щодо цього і погоджуємо з ними дії. Це те, за чим ми уважно стежимо з дипломатичної точки зору, – сказав Понсен.

Водночас французький посол вказав на необхідність в поясненні мети цієї ініціативи.

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– Наразі ми перебуваємо на дуже попередній стадії. Я кілька разів зустрічався з пані Джапаровою, вони підготували інформаційні документи про цю ініціативу. Вони розглядаються в Парижі і Брюсселі. Але поки не зовсім ясно, яка мета цієї платформи, – сказав посол.

В цілому, Франція підтримує Кримську платформу і готова до неї приєднатися.

Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня 2021 року. Захід проходитиме з нагоди 30-річчя незалежності України.

У рамках саміту необхідно ухвалити низку рішень, які сприятимуть деокупації півострова.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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