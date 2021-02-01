Франція готова приєднатися до Кримської платформі, проте існує необхідність в поясненні її мети.

Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

– Це дуже цікава ініціатива. Ми, звичайно, з великим інтересом дивимося на це. Ми спілкувалися з заступником міністра закордонних справ Еміне Джапаровою.

Є контакти між двома міністерствами, і у нас буде більше, це точно, тому що ми ніколи не визнавали ситуацію в Криму. Ми також перебуваємо в контакті з нашими колегами з ЄС щодо цього і погоджуємо з ними дії. Це те, за чим ми уважно стежимо з дипломатичної точки зору, – сказав Понсен.