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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

В Мьянме на год объявили чрезвычайное положение после задержания президента

В Мьянме канцелярия президента объявила о введении в стране режима Чрезвычайного положения на один год.

В Мьянме на год объявили чрезвычайное положение после задержания президента

Соответствующее заявление подписал вице-президент Мьин Шве, исполняющим обязанности главы государства.

В заявлении также говорится, что власть в Мьянме будет передана главнокомандующему армией национальной обороны Мин Аун Хлаину.

Ранее в этот день военные задержали некоторых руководителей правительства, включая государственного советника и президента.

В столице Мьянмы Нейпьидо не работают телефонная связь и интернет.

Эскалация ситуации между гражданским правительством и армией во Мьянме произошла впервые в ноябре.

Источник: Синьхуа

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