В Мьянме канцелярия президента объявила о введении в стране режима Чрезвычайного положения на один год.
Соответствующее заявление подписал вице-президент Мьин Шве, исполняющим обязанности главы государства.
В заявлении также говорится, что власть в Мьянме будет передана главнокомандующему армией национальной обороны Мин Аун Хлаину.
Ранее в этот день военные задержали некоторых руководителей правительства, включая государственного советника и президента.
В столице Мьянмы Нейпьидо не работают телефонная связь и интернет.
Эскалация ситуации между гражданским правительством и армией во Мьянме произошла впервые в ноябре.
Источник: Синьхуа