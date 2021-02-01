В Мьянме канцелярия президента объявила о введении в стране режима Чрезвычайного положения на один год.

Соответствующее заявление подписал вице-президент Мьин Шве, исполняющим обязанности главы государства.

В заявлении также говорится, что власть в Мьянме будет передана главнокомандующему армией национальной обороны Мин Аун Хлаину.

Ранее в этот день военные задержали некоторых руководителей правительства, включая государственного советника и президента.

В столице Мьянмы Нейпьидо не работают телефонная связь и интернет.

Эскалация ситуации между гражданским правительством и армией во Мьянме произошла впервые в ноябре.

Источник: Синьхуа