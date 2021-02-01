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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

У М’янмі на рік оголосили надзвичайний стан після затримання президента

У М’янмі канцелярія президента оголосила про введення в країні режиму Надзвичайного стану на один рік.

У М’янмі на рік оголосили надзвичайний стан після затримання президента

Відповідну заяву підписав віце-президент М’їн Шве, виконувач обов’язків глави держави.

У заяві також говориться, що влада в М’янмі буде передана головнокомандувачу армією національної оборони Мін Аун Хлаіну.

Раніше цього дня військові затримали деяких керівників уряду, зокрема державного радника і президента.

У столиці М’янми Нейпьідо не працюють телефонний зв’язок та інтернет.

Ескалація ситуації між цивільним урядом і армією у М’янмі сталася вперше в листопаді.

Джерело: Сіньхуа

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