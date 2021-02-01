У М’янмі канцелярія президента оголосила про введення в країні режиму Надзвичайного стану на один рік.
Відповідну заяву підписав віце-президент М’їн Шве, виконувач обов’язків глави держави.
У заяві також говориться, що влада в М’янмі буде передана головнокомандувачу армією національної оборони Мін Аун Хлаіну.
Раніше цього дня військові затримали деяких керівників уряду, зокрема державного радника і президента.
У столиці М’янми Нейпьідо не працюють телефонний зв’язок та інтернет.
Ескалація ситуації між цивільним урядом і армією у М’янмі сталася вперше в листопаді.
Джерело: Сіньхуа