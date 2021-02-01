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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Откроются школы и салоны красоты: Австрия смягчает карантин с 8 февраля

Правительство Австрии решило постепенно смягчать карантинные ограничения в связи с улучшением статистики по коронавирусу. В частности, со следующего понедельника, 8 февраля, откроются школы, салоны красоты, предприятия розничной торговли, музеи, зоопарки, но при условии соблюдения мер безопасности.

Себастьян Курц

Об этом после заседания правительства заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, учащиеся младших и старших классов будут учиться посменно.

А чтобы сходить к парикмахеру, косметологу или массажисту, придется сдать тест на Covid-19.

При этом останется ограничение в виде обязательного ношения масок.

Курц отметил, что локдаун в Австрии оказался эффективным, но если после смягчения ограничительных мер ситуация ухудшится, 15 февраля правительство снова будет обсуждать возвращение к жесткому карантину.

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В Австрии с 25 января всех граждан обязали носить в общественных местах респираторы класса FFP2.

Власти считают, что они лучше защищают от инфицирования. В то же время в правительстве осознают, что стоимость респираторов значительно выше обычных медицинских масок.

Источник: Kurier

Фото: Getty Images

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