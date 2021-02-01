Правительство Австрии решило постепенно смягчать карантинные ограничения в связи с улучшением статистики по коронавирусу. В частности, со следующего понедельника, 8 февраля, откроются школы, салоны красоты, предприятия розничной торговли, музеи, зоопарки, но при условии соблюдения мер безопасности.

Об этом после заседания правительства заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, учащиеся младших и старших классов будут учиться посменно.

А чтобы сходить к парикмахеру, косметологу или массажисту, придется сдать тест на Covid-19.

При этом останется ограничение в виде обязательного ношения масок.

Курц отметил, что локдаун в Австрии оказался эффективным, но если после смягчения ограничительных мер ситуация ухудшится, 15 февраля правительство снова будет обсуждать возвращение к жесткому карантину.

В Австрии с 25 января всех граждан обязали носить в общественных местах респираторы класса FFP2.

Власти считают, что они лучше защищают от инфицирования. В то же время в правительстве осознают, что стоимость респираторов значительно выше обычных медицинских масок.

Источник: Kurier