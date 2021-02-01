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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Відкриються школи та салони краси: Австрія пом’якшує карантин з 8 лютого

Уряд Австрії вирішив поступово пом’якшувати карантинні обмеження у зв’язку з поліпшенням статистики щодо коронавірусу. Зокрема, з наступного понеділка, 8 лютого, відкриються школи, салони краси, підприємства роздрібної торгівлі, музеї, зоопарки, але за умови дотримання заходів безпеки.

Себастьян Курц

Про це після засідання уряду заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.

За його словами, учні молодших і старших класів навчатимуться позмінно.

А щоб сходити до перукаря, косметолога чи масажиста, доведеться здати тест на Covid-19.

Водночас залишиться обмеження у вигляді обов’язкового носіння масок.

Курц зазначив, що локдаун в Австрії виявився ефективним, але якщо після пом’якшення обмежувальних заходів ситуація погіршиться, 15 лютого уряд знову буде обговорювати повернення до жорсткого карантину.

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В Австрії з 25 січня усіх громадян зобов’язали носити в громадських місцях респіратори класу FFP2.

Влада вважає, що вони краще захищають від інфікування. Водночас в уряді усвідомлюють, що вартість респіраторів значно вища звичайних медичних масок.

Джерело: Kurier

Фото: Getty Images

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