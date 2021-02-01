Уряд Австрії вирішив поступово пом’якшувати карантинні обмеження у зв’язку з поліпшенням статистики щодо коронавірусу. Зокрема, з наступного понеділка, 8 лютого, відкриються школи, салони краси, підприємства роздрібної торгівлі, музеї, зоопарки, але за умови дотримання заходів безпеки.

Про це після засідання уряду заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.

За його словами, учні молодших і старших класів навчатимуться позмінно.

А щоб сходити до перукаря, косметолога чи масажиста, доведеться здати тест на Covid-19.

Водночас залишиться обмеження у вигляді обов’язкового носіння масок.

Курц зазначив, що локдаун в Австрії виявився ефективним, але якщо після пом’якшення обмежувальних заходів ситуація погіршиться, 15 лютого уряд знову буде обговорювати повернення до жорсткого карантину.

В Австрії з 25 січня усіх громадян зобов’язали носити в громадських місцях респіратори класу FFP2.

Влада вважає, що вони краще захищають від інфікування. Водночас в уряді усвідомлюють, що вартість респіраторів значно вища звичайних медичних масок.

Джерело: Kurier