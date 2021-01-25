Из-за сложной ситуации с коронавирусом жителей Австрии обязали носить респираторы класса FFP2.

Нововведение вступило в силу с 25 января 2021 года.

Граждане обязаны находиться в таких защитных средствах в общественном транспорте, магазинах. По мнению представителей местных властей, они лучше защищают от инфицирования.

При этом в правительстве осознают, что такие защитные средства стоят дороже.

Поэтому те, кто может себе их позволить, будут покупать респираторы по себестоимости, а малоимущим выдадут защитные средства бесплатно.

Карантин в Австрии

Из-за распространения коронавируса власти Австрии продолжили карантин до 7 февраля 2021 года.

Меры ввели 17 ноября, однако с 7 декабря их частично смягчили.

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Источник: The Local