Из-за сложной ситуации с коронавирусом жителей Австрии обязали носить респираторы класса FFP2.
Нововведение вступило в силу с 25 января 2021 года.
Граждане обязаны находиться в таких защитных средствах в общественном транспорте, магазинах. По мнению представителей местных властей, они лучше защищают от инфицирования.
При этом в правительстве осознают, что такие защитные средства стоят дороже.
Поэтому те, кто может себе их позволить, будут покупать респираторы по себестоимости, а малоимущим выдадут защитные средства бесплатно.
Карантин в Австрии
Из-за распространения коронавируса власти Австрии продолжили карантин до 7 февраля 2021 года.
Меры ввели 17 ноября, однако с 7 декабря их частично смягчили.
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Источник: The Local