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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Мафия Коза Ностра: на Сицилии задержали 22 членов клана

Полиция Италии провела задержания 22 членов мафиозной клана Коза Ностра, действовавших на Сицилии.

Мафия Коза Ностра: на Сицилии задержали 22 членов клана

Отмечается, что среди задержанных — двое полицейских, инспектор и помощник начальника полиции, а также адвокат.

Правоохранители, причастные к Коза Ностра, оказывали доступы к компьютерным системам и разглашали служебные тайны.

Все встречи “главарей” клана с представителями других преступных группировок проходили в офисе адвоката.

Коза Ностра — один из самых известных итальянских мафиозных кланов. Другое, более распространенное название — cosca (семья, клан).

Операция против мафии в Италии

В рамках расследования уголовных дел, связанных с мафиозным кланом Ндрангета, несколько недель назад полиция Италии провела 49 арестов.

Задержания происходили в десяти итальянских городах. Фигурантов обвиняют в наркоторговле, покушениях на убийство, незаконном владении оружием и даже вмешательстве в местные выборы.

Среди задержанных оказался и мэр города Розарно, что в регионе Калабрия.

Источник: Corriere della Sera

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