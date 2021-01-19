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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

В Италии провели операцию против мафии — 49 арестов и задержание мэра

В Италии полиции провела 49 арестов в рамках мафиозного клана Ндрангета. Центром мафии считается южный регион Калабрия.

Аресты прошли в десятке итальянских городов. Задержанных считают причастными к ряду преступлений, в частности, наркоторговля, незаконное владение оружием, вымогательство, покушение на убийство и даже подкуп избирателей.

Кроме того, среди задержанных и мэр Розарно, город в Калабрии, Джузеппе Ида. Сейчас он находится под домашним арестом. Правоохранители считают, что его избрали в 2016 году при поддержке местного клана Пизано.

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В Борисполе задержали наркокурьера

Пограничники совместно с СБУ задержали в аэропорту Борисполь 21-летнего пассажира, который прилетел в Украину из Латинской Америки через одну из стран ЕС.

В его багаже ​​нашли 500 г кокаина. Наркотики курьер тщательно замаскировал в банке из-под томатной пасты, обмотанной полиэтиленом и скотчем.

Фото: Depositphotos

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