В Италии провели операцию против мафии — 49 арестов и задержание мэра

В Италии полиции провела 49 арестов в рамках мафиозного клана Ндрангета. Центром мафии считается южный регион Калабрия.

Аресты прошли в десятке итальянских городов. Задержанных считают причастными к ряду преступлений, в частности, наркоторговля, незаконное владение оружием, вымогательство, покушение на убийство и даже подкуп избирателей.

Кроме того, среди задержанных и мэр Розарно, город в Калабрии, Джузеппе Ида. Сейчас он находится под домашним арестом. Правоохранители считают, что его избрали в 2016 году при поддержке местного клана Пизано.

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