Мафія Коза Ностра: на Сицилії затримали 22 членів клану

Поліція Італії провела затримання 22 членів мафіозному клану Коза Ностра, які діяли на Сицилії.

Зазначається, що серед затриманих – двоє поліцейських, інспектор й помічник начальника поліції, а також адвокат.

Правоохоронці, причетні до Коза Ностра, надавали доступи до комп’ютерних систем та розголошували службові таємниці.

Усі зустрічі “ватажків” клану з представниками інших злочинних угруповань проходили в офісі адвоката.

Коза Ностра – один із найвідоміших італійських мафіозних кланів. Інша, більш поширена назва – cosca (сім’я, клан).

Операція проти мафії в Італії

У рамках розслідування кримінальних справ, пов’язаних із мафіозним кланом Ндрангета, декілька тижнів тому поліція Італії провела 49 арештів.

Затримання відбувалися у десяти італійських містах. Фігурантів звинувачують у наркоторгівлі, замахах на вбивство, незаконному володінні зброєю та навіть втручанні у місцеві вибори.

Серед затриманих виявився і мер міста Розарно, що у регіоні Калабрія.

Джерело: Corriere della Sera