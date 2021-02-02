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Факты / Мир / Росія
Вікторія Гірко |

В Москве начались задержания возле суда, где рассматривают дело Навального

В Москве Симоновский суд рассматривает требование Федеральной службы исполнения наказаний России заменить условный срок оппозиционеру Алексею Навальному на реальный по делу Ив Роше.

В Москве начались задержания возле суда, где рассматривают дело Навального

Людей, которые пришли поддержать политика под здание суда, начали массово задерживать. Также полиция перекрыла улицы поблизости.

СМИ сообщают, что полицейские не уточняют причину задержания, а молча ведут людей в автозаки.

  • В Москве начались задержания возле суда, где рассматривают дело Навального
  • В Москве начались задержания возле суда, где рассматривают дело Навального
  • В Москве начались задержания возле суда, где рассматривают дело Навального
  • В Москве начались задержания возле суда, где рассматривают дело Навального
  • В Москве начались задержания возле суда, где рассматривают дело Навального
  • В Москве начались задержания возле суда, где рассматривают дело Навального
В Москве начались задержания возле суда, где рассматривают дело Навального / 3 фотографии

В здание суда пускают только журналистов и участников процесса. Жена Алексея Навального Юлия уже пришла на заседание. Привели в зал суда и самого политика. Однако пристав попросил журналистов, ведущих онлайн-трансляцию, прекратить ее.

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Задержание Навального и дело Ив Роше

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту, когда он вернулся из Германии, где лечился после того, как его отравили Новичком в Томске.

Федеральная служба исполнения наказаний задержание оппозиционера объяснила тем, что он уклонялся от контроля, имея условный срок по делу Ив Роше.

В декабре 2012 года против Алексея Навального и его брата возбудили уголовное дело. Их обвиняли в якобы хищении и легализации денег французского подразделения компании Ив Роше — Ив Роше Восток.

Тогда Алексей Навальный получил условный срок, а его брат — настоящий.

Фото: МБХ медиа, Avtozak LIVE

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