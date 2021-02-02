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Факти / Світ / Росія
Вікторія Гірко |

У Москві почалися затримання біля суду, де розглядають справу Навального

У Москві Симонівський суд розглядає вимогу Федеральної служби виконання покарань Росії замінити умовний термін опозиціонеру Олексію Навальному на реальний у справі Ів Роше.

У Москві почалися затримання біля суду, де розглядають справу Навального

Людей, які прийшли підтримати політика під будівлю суду, почали масово затримувати. Також поліція перекрила вулиці поблизу.

ЗМІ повідомляють, що поліцейські не уточнюють причину затримання, а мовчки ведуть людей в автозаки.

  • У Москві почалися затримання біля суду, де розглядають справу Навального
  • У Москві почалися затримання біля суду, де розглядають справу Навального
  • У Москві почалися затримання біля суду, де розглядають справу Навального
  • У Москві почалися затримання біля суду, де розглядають справу Навального
  • У Москві почалися затримання біля суду, де розглядають справу Навального
  • У Москві почалися затримання біля суду, де розглядають справу Навального
У Москві почалися затримання біля суду, де розглядають справу Навального / 3 фотографии

До будівлі суду пускають лише журналістів і учасників процесу. Дружина Олексія Навального Юлія вже прийшла на засідання. Привели в залу суду і самого політика. Однак пристав попросив журналістів, які ведуть онлайн-трансляцію, припинити її.

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Затримання Навального і справа Ів Роше

Олексія Навального затримали 17 січня в аеропорту, коли він повернувся з Німеччини, де лікувався після того, як його отруїли Новачком у Томську.

Федеральна служба виконання покарань Росії затримання опозиціонера пояснила тим, що він ухилявся від контролю, маючи умовний термін у справі Ів Роше.

У грудні 2012 року проти Олексія Навального і його брата порушили кримінальну справу. Їх звинувачували у начебто розкраданні та легалізації грошей французького підрозділу компанії Ів Роше – Ів Роше Схід.

Тоді Олексій Навальний отримав умовний термін, а його брат – реальний.

Фото: МБХ медиа, Avtozak LIVE

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