У Москві почалися затримання біля суду, де розглядають справу Навального

У Москві Симонівський суд розглядає вимогу Федеральної служби виконання покарань Росії замінити умовний термін опозиціонеру Олексію Навальному на реальний у справі Ів Роше.
Людей, які прийшли підтримати політика під будівлю суду, почали масово затримувати. Також поліція перекрила вулиці поблизу.
ЗМІ повідомляють, що поліцейські не уточнюють причину затримання, а мовчки ведуть людей в автозаки.
До будівлі суду пускають лише журналістів і учасників процесу. Дружина Олексія Навального Юлія вже прийшла на засідання. Привели в залу суду і самого політика. Однак пристав попросив журналістів, які ведуть онлайн-трансляцію, припинити її.
Силовики начали массовые задержания на подходе к Мосгорсуду.
Видео: телеграм-канал Avtozak LIVE pic.twitter.com/mwX3RaIpkE
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021
Затримання Навального і справа Ів Роше
Олексія Навального затримали 17 січня в аеропорту, коли він повернувся з Німеччини, де лікувався після того, як його отруїли Новачком у Томську.
Федеральна служба виконання покарань Росії затримання опозиціонера пояснила тим, що він ухилявся від контролю, маючи умовний термін у справі Ів Роше.
У грудні 2012 року проти Олексія Навального і його брата порушили кримінальну справу. Їх звинувачували у начебто розкраданні та легалізації грошей французького підрозділу компанії Ів Роше – Ів Роше Схід.
Тоді Олексій Навальний отримав умовний термін, а його брат – реальний.
Фото: МБХ медиа, Avtozak LIVE