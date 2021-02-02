У Москві Симонівський суд розглядає вимогу Федеральної служби виконання покарань Росії замінити умовний термін опозиціонеру Олексію Навальному на реальний у справі Ів Роше.

Людей, які прийшли підтримати політика під будівлю суду, почали масово затримувати. Також поліція перекрила вулиці поблизу.

ЗМІ повідомляють, що поліцейські не уточнюють причину затримання, а мовчки ведуть людей в автозаки.











У Москві почалися затримання біля суду, де розглядають справу Навального / 3 фотографии

До будівлі суду пускають лише журналістів і учасників процесу. Дружина Олексія Навального Юлія вже прийшла на засідання. Привели в залу суду і самого політика. Однак пристав попросив журналістів, які ведуть онлайн-трансляцію, припинити її.

Силовики начали массовые задержания на подходе к Мосгорсуду. Видео: телеграм-канал Avtozak LIVE pic.twitter.com/mwX3RaIpkE — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

Затримання Навального і справа Ів Роше

Олексія Навального затримали 17 січня в аеропорту, коли він повернувся з Німеччини, де лікувався після того, як його отруїли Новачком у Томську.

Федеральна служба виконання покарань Росії затримання опозиціонера пояснила тим, що він ухилявся від контролю, маючи умовний термін у справі Ів Роше.

У грудні 2012 року проти Олексія Навального і його брата порушили кримінальну справу. Їх звинувачували у начебто розкраданні та легалізації грошей французького підрозділу компанії Ів Роше – Ів Роше Схід.

Тоді Олексій Навальний отримав умовний термін, а його брат – реальний.

Фото: МБХ медиа, Avtozak LIVE