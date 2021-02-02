Людей, находящихся под административным арестом после акции протеста 31 января в Москве, уже девять часов держат в автозаках.

По словам задержанных, из-за того, что не хватает мест в спецприемнике в селе Сахарово, выстроилась очередь из автозаков.

Один из задержанных рассказал, что прошло более 40 часов, а люди до сих пор подвергаются пыткам. По его словам, последние девять часов задержанные находятся в переполненном автобусе, некоторые из них вынуждены стоять. Их почти не кормят и не отпускают в туалет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саша Фишман (@rybapolikarpovna)

СМИ сообщают, что в очереди в Сахарово стоят как минимум пять заполненных автозаков. В одном из них находится 31 человек, хотя мест для сидения только 23.

По словам активистов, в Санкт-Петербурге похожая ситуация. Людей держат в автозаках, в которых нечем дышать из-за выхлопных газов, и не дают даже горячей воды.

Протесты в России проходили 23 и 31 января. Люди выходили на улицы городов и требовали освободить из СИЗО российского оппозиционера Алексея Навального.

Его задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево, когда он вернулся из Германии. Сам политик свое задержание называет незаконным.

По информации правозащитников, на акциях протеста 31 января задержали более семи тыс. человек.

2 февраля Симоновский суд рассмотрит требование Федеральной службы исполнения наказаний России заменить условный срок Алексея Навального на реальный по делу Ив Роше.

Источник: Дождь