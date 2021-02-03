SpaceX запустит на орбиту 60 новых интернет-спутников

Компания SpaceX планирует запуcтить тяжелую ракету-носитель Falcon 9 с очередной партией в 60 интернет-спутников системы Starlink.

Запуск предполагается осуществить 3 февраля в 17.57 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Осуществить запуск планировали раньше, однако он переносился из-за сильных волн в районе посадки первого многоразового ступени ракеты на плавучую платформу в Атлантике.

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Это будет 18-тое выведение на орбиту группы мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия в рамках проекта Starlink.

Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1 023 космических аппаратов системы Starlink.

SpaceX

SpaceX отправит в космос первую в мире полностью коммерческую миссию Inspiration 4. На борту ракеты Falcon 9 полетит экипаж, в состав которого будет входить только гражданские лица.

Команда будет насчитывать четыре человека, один из которых — основатель миссии Джаред Айзекмана.