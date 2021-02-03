SpaceX запустить на орбіту 60 нових інтернет-супутників

Компанія SpaceX планує запуcтити важку ракету-носія Falcon 9 з черговою партією у 60 інтернет-супутників системи Starlink.

Запуск передбачається здійснити 3 лютого о 17.57 за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу 39А космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Здійснити запуск планували раніше, проте він переносився через сильні хвилі у районі посадки першого багаторазового ступеня ракети на плавучу платформу в Атлантиці.

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Це буде 18-те виведення на орбіту групи міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття в рамках проекту Starlink.

Орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 1 023 космічних апаратів системи Starlink.

SpaceX

SpaceX відправить у космос першу у світі повністю комерційну місію Inspiration 4. На борту ракети Falcon 9 полетить екіпаж, до складу якого входять тільки цивільні особи.

Команда нараховуватиме чотирьох людей, один з яких – засновник місії Джаред Айзекман.