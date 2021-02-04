Цены на нефть поднялись до максимума за год и продолжают расти

Цена на нефть на торгах в среду достигла максимального уровня за год и продолжает расти в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 7.15 по киевскому времени составила $58,7 за баррель, что на $0,24 (0,41%) выше цены, которая была на закрытии предыдущей сессии. Также это является максимумом С февраля 2020 года.

Мартовские фьючерсы WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигли отметки в $56,01 за баррель — это на $ 0,32 (0,41%) выше уровня, который был на закрытии предыдущих торгов.

Издание Bloomberg пишет, что поддержку рынку оказало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК + (JMMC), где была отмечена важность немедленного ускорения балансировки нефтяного рынка.

Также в JMMC отметили, что спрос на нефть в ближайшее время будет оставаться неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту.

Читайте Китай впервые в истории может стать лидером на нефтяном рынке

Во вторник, 2 февраля, цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $57 за баррель. Также выросла стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI.