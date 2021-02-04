PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Марія Степанюк |

Ціни на нафту піднялися до максимуму за рік і продовжують зростати

Ціна на нафту на торгах у середу досягнула максимального рівня за рік і продовжує зростати у четвер.

Видобуток нафти

Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 7.15 за київським часом склала $58,7 за барель, що на $0,24 (0,41%) вище ціни, що була на закритті попередньої сесії. Також це є максимумом із лютого 2020 року.

Березневі ф’ючерси WTI на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) досягли позначки у $56,01 за барель – це на $0,32 (0,41%) вище за рівень, який був на закритті попередніх торгів.

Видання Bloomberg пише, що підтримку ринку надала заява міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC), де було наголошено на важливості негайного прискорення балансування нафтового ринку.

Також у JMMC зазначили, що попит на нафту найближчим часом залишатиметься невизначеним, але поширення вакцин сприятиме його зростанню.

Читайте
Китай вперше в історії може стати лідером на нафтовому ринку

У вівторок, 2 лютого, ціна квітневого ф’ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE перевищила $57 за барель. Також зросла вартість квітневого ф’ючерсу на нафту марки WTI.

Джерело: Bloomberg

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка