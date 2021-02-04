Ціни на нафту піднялися до максимуму за рік і продовжують зростати

Ціна на нафту на торгах у середу досягнула максимального рівня за рік і продовжує зростати у четвер.

Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 7.15 за київським часом склала $58,7 за барель, що на $0,24 (0,41%) вище ціни, що була на закритті попередньої сесії. Також це є максимумом із лютого 2020 року.

Березневі ф’ючерси WTI на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) досягли позначки у $56,01 за барель – це на $0,32 (0,41%) вище за рівень, який був на закритті попередніх торгів.

Видання Bloomberg пише, що підтримку ринку надала заява міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC), де було наголошено на важливості негайного прискорення балансування нафтового ринку.

Також у JMMC зазначили, що попит на нафту найближчим часом залишатиметься невизначеним, але поширення вакцин сприятиме його зростанню.

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У вівторок, 2 лютого, ціна квітневого ф’ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE перевищила $57 за барель. Також зросла вартість квітневого ф’ючерсу на нафту марки WTI.