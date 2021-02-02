Цена нефти Brent превысила $57 за баррель

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,19% и достигла $57,02 за баррель.

Последний раз цена Brent была выше $57 за баррель 13 января 2021 года. По состоянию на 4.55 по киевскому времени нефть Brent торговалась на уровне $57,06 за баррель (+ 1,26%). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

На этой отметке в последний раз Brent торговалась еще в феврале 2020 года.

По состоянию на 6.24 по киевскому времени цена на нефть Brent опустилась до $56.88 за баррель.

Также стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI выросла до $54,13 за баррель (+ 1,32%). Максимальная цена на нее доходила до $54,24.

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Цены на нефть растут с начала 2021 года. Одной из причин роста цены на нефть является отрицательная динамика курса доллара к другим ключевым валютам. В то же время аналитики утверждали, что снижение запасов и рост цен могут побудить производителей нефти увеличить добычу.

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