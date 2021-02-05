Российская Федерация отозвала дипломатических представителей трех стран из-за поддержки лидера оппозиции Алексея Навального. Вечером 5 февраля Министерство иностранных дел РФ признало послов Польши, Германии и Швеции персонами нон грата.

По информации МИД России, дипломаты участвовали в митингах 23 января. В тот день 196 городов вышли на акции протеста в поддержку Навального.

Как отмечают в министерстве, такое поведение недопустимо для дипломатов и противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Послы должны немедленно покинуть территорию страны.

Протесты в поддержку Навального

Протесты в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального начались после его задержания. 23 января состоялась первая волна митингов во многих российских городах, а также за рубежом.

2 февраля после того, как Навального приговорили к 3,5 годам колонии, протесты вспыхнули вновь. В тот день силовики задержали большое количество граждан.

Источник: Министерство иностранных дел Российской Федерации