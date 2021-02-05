Российская Федерация отозвала дипломатических представителей трех стран из-за поддержки лидера оппозиции Алексея Навального. Вечером 5 февраля Министерство иностранных дел РФ признало послов Польши, Германии и Швеции персонами нон грата.
По информации МИД России, дипломаты участвовали в митингах 23 января. В тот день 196 городов вышли на акции протеста в поддержку Навального.
Как отмечают в министерстве, такое поведение недопустимо для дипломатов и противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Послы должны немедленно покинуть территорию страны.
Протесты в поддержку Навального
Протесты в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального начались после его задержания. 23 января состоялась первая волна митингов во многих российских городах, а также за рубежом.
2 февраля после того, как Навального приговорили к 3,5 годам колонии, протесты вспыхнули вновь. В тот день силовики задержали большое количество граждан.