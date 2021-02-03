PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Росія
Тетяна Забожко |

Приговор Навальному: в России задержали почти 1,5 тыс. митингующих

По состоянию на 3 февраля в России задержали 1 408 участников стихийных акций протеста в поддержку политика Алексея Навального, которого приговорили к 3,5 годам колонии.

мітинг у Росії_Навальний

В Москве силовики задержали 1 145 человек, в Петербурге – 248, четыре человека – в Ижевске, три – в Омске, по два человека в Челябинске и Краснодаре и по одному – в Кирове, Чебоксарах, Мытищах и Набережных Челнах.

Читайте
Новый рекорд беззакония: Кулеба отреагировал на заключение Навального

На стихийные акции протеста россияне вышли после оглашения приговора Алексею Навальному 2 февраля.

Приговор Алексею Навальному

2 февраля в России Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Поскольку почти год от этого срока Навальный уже отсидел, в заключении он пробудет 2 года и 8 месяцев.

Лидеры многих западных стран обратились к России с требованием освободить политика. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила не вмешиваться в дела их страны.

Источник: ovdinfo

Фото: Дождь

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка