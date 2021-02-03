По состоянию на 3 февраля в России задержали 1 408 участников стихийных акций протеста в поддержку политика Алексея Навального, которого приговорили к 3,5 годам колонии.

В Москве силовики задержали 1 145 человек, в Петербурге – 248, четыре человека – в Ижевске, три – в Омске, по два человека в Челябинске и Краснодаре и по одному – в Кирове, Чебоксарах, Мытищах и Набережных Челнах.

На стихийные акции протеста россияне вышли после оглашения приговора Алексею Навальному 2 февраля.

Приговор Алексею Навальному

2 февраля в России Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Поскольку почти год от этого срока Навальный уже отсидел, в заключении он пробудет 2 года и 8 месяцев.

Лидеры многих западных стран обратились к России с требованием освободить политика. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила не вмешиваться в дела их страны.

Источник: ovdinfo

Фото: Дождь