Російська Федерація відкликала дипломатичних представників трьох країн через підтримку лідера опозиції Олексія Навального. Увечері 5 лютого Міністерство зовнішніх справ РФ визнало послів Польщі, Німеччини та Швеції персонами нон ґрата.

За інформацією МЗС Росії, дипломати брали участь у мітингах 23 січня. У той день 196 міст вийшли на акції протесту на підтримку Навального.

Як зазначають у міністерстві, така поведінка є неприпустимою для дипломатів і суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини. Посли повинні негайно покинути територію країни.

Протести на підтримку Навального

Протести в підтримку лідера опозиції Олексія Навального розпочалися після його затримання. 23 січня відбулася перша хвиля мітингів у багатьох російських містах, а також за кордоном.

2 лютого після того, як Навального засудили до 3,5 років колонії, протести спалахнули знову. У той день силовики затримали велику кількість громадян.

Джерело: Міністерство зовнішніх справ Російської Федерації