В Румынии будут судить священника, утопившего младенца во время крещения

В Румынии православный священник случайно утопил младенца во время крещения.

Ужасный инцидент произошел в городе Сучава, что в 40 км от Украины. Ребенку было всего шесть недель.

По сообщению врачей, младенец перенес остановку сердца. Вскрытие показало, что в его легких была жидкость.

Смерть ребенка от рук православного священника вызвала резонанс внутри румынского общества.

Неравнодушные граждане создали петицию, которая за сутки набрала более 70 тыс. подписей за внесение изменений в ритуала крещения.

Представитель православной церкви Румынии Василий Банеску заявил, что во время крещения священнослужители могут смочить головку ребенка водой, тогда как потребности в полном погружении в воду нет.

В Украине спасли преждевременно родившегося ребенка

Во Львове врачи спасли жизнь ребенка с коронавирусом, родившегося на 29-й неделе беременности матери.

Для сохранения жизни новорожденную девочку сразу же подключили к ИВЛ-аппарату.

Чудом удалось спасти и мать ребенка: на момент родов у нее было поражено 90% легких.

После нескольких недель реабилитации девочку выписали из больницы, ее состояние оценивается как стабильное.