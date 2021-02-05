У Румунії судитимуть священика, який втопив немовля під час хрещення

У Румунії православний священик випадково втопив немовля під час хрещення.

Жахливий інцидент стався у місті Сучава, що за 40 км від України. Дитині було лише шість тижнів.

За повідомленням лікарів, немовля перенесло зупинку серця. Розтин показав, що у його легенях була рідина.

Смерть дитини від рук православного священика викликала резонанс всередині румунського суспільства.

Небайдужі громадяни створили петицію, яка за добу набрала понад 70 тис. підписів за внесення змін до ритуалу хрещення.

Представник православної церкви Румунії Василь Банеску заявив, що під час хрещення священнослужителі можуть змочити голівку дитини водою, тоді як потреби у повному зануренні у воду немає.

В Україні врятували передчасно народжену дитину

У Львові лікарі врятували життя дитини з коронавірусом, яка народилася на 29-му тижні вагітності матері.

Для збереження життя новонароджену дівчинку відразу підключили до ШВЛ-апарату.

Дивом вдалося врятувати і матір дитини: на момент пологів у неї було уражено 90% легень.

Після кількатижневої реабілітації дівчинку виписали з лікарні, її стан оцінюється як стабільний.