Во Львове женщина с коронавирусом преждевременно родила девочку. Ребенок весом всего 1,2 кг родился на 29-й неделе беременности.

Медики спасли и младенец, и мать, у которой на момент родов было поражено 90% легких.

После появления на свет новорожденную девочку с Covid-19 сразу подключили к ИВЛ-аппарату.

— После ИВЛ девочка начала самостоятельно дышать, переваривать пищу и двигаться, поэтому мы перевели ее в отделение патологии недоношенных для дальнейшего лечения, — сообщили медики.



















Львовские врачи спасли преждевременно родившуюся девочку с Covid-19 / 5 фотографий

За время лечения дочери мать успела переболеть коронавирусом и улучшить свое здоровье. Женщина призналась, что сначала боялась взять девочку на руки.

— Я действительно боялась, потому что ребенок был настолько крошечная, что ее головка помещалась в ладошку.

Сейчас новорожденную девочку уже выписали из больницы, ее состояние оценивается как стабильное.

В Болгарии родился ребенок с антителами к Covid-19

Несколько недель назад в Болгарии женщина родила ребенка с антителами от коронавируса.

Как выяснилось, женщина заболела Covid-19 еще во время беременности, поэтому ребенок получил необходимые антитела к коронавирусу.

После успешных родов новорожденному сделали тест на наличие антигенов, он показал положительный результат.

После выписки мать с ребенком некоторое время будут находиться под контролем медиков.

Источник: Львовский портал

Фото: Львовский портал