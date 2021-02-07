Беларусь просит Польшу экстрадировать основателей Nexta

Следственный комитет Беларуси обратился к Польше с просьбой экстрадировать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путила и Романа Протасевича.
Ведомство уже направило соответствующие документы.
— С этой страной у нас подписан международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции, — заявил руководитель международно-правового отделения СК Михаил Вавуло.
Nexta — белорусский оппозиционный telegram-канал, который активно освещает и поддерживает протесты в стране против власти.
Дело против Путила и Протасевича
В ноябре 2020 года основателей Neхta Степана Путила и Романа Протасевича обвинили в разжигании социальной розни к представителям власти и правоохранительным органам.
Тогда белорусский режим объявил их в розыск.
Протесты в Беларуси
После переизбрания Александра Лукашенко президентом Беларуси на выборах, которые прошли 9 августа 2020 года, в стране вспыхнули протесты.
Однако власть не стала слушать людей. Вместо этого Лукашенко с помощью силовиков разгонял акции и провел тайную инаугурацию.
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Фото: nexta_tv