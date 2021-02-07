Беларусь просит Польшу экстрадировать основателей Nexta

Следственный комитет Беларуси обратился к Польше с просьбой экстрадировать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путила и Романа Протасевича.

Ведомство уже направило соответствующие документы.

— С этой страной у нас подписан международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции, — заявил руководитель международно-правового отделения СК Михаил Вавуло.

Nexta — белорусский оппозиционный telegram-канал, который активно освещает и поддерживает протесты в стране против власти.

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Дело против Путила и Протасевича

В ноябре 2020 года основателей Neхta Степана Путила и Романа Протасевича обвинили в разжигании социальной розни к представителям власти и правоохранительным органам.

Тогда белорусский режим объявил их в розыск.

Протесты в Беларуси

После переизбрания Александра Лукашенко президентом Беларуси на выборах, которые прошли 9 августа 2020 года, в стране вспыхнули протесты.

Однако власть не стала слушать людей. Вместо этого Лукашенко с помощью силовиков разгонял акции и провел тайную инаугурацию.

Подробнее о протестах в Беларуси читайте на Фактах ICTV.

Фото: nexta_tv