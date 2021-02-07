Білорусь просить Польщу екстрадувати засновників Nexta

Слідчий комітет Білорусі звернувся до Польщі з проханням екстрадувати засновників Telegram-каналу Nexta Степана Путила та Романа Протасевича.
Відомство уже надіслало відповідні документи.
– З цією країною в нас підписано міжнародний договір про правову допомогу з кримінальних справ, який також регламентує питання про екстрадицію, – заявив керівник міжнародно-правового відділку СК Михайло Вавуло.
Nexta – білоруський опозиційний telegram-канал, який активно висвітлює та підтримує протести у країні проти влади.
Справа проти Путила та Протасевича
У листопаді 2020 року засновників Neхta Степана Путила та Романа Протасевича звинуватили у розпалюванні соціальної ворожнечі до представників влади та правоохоронців.
Тоді білоруський режим оголосив їх у розшук.
Протести у Білорусі
Після переобрання Олександра Лукашенка президентом Білорусі на виборах, які пройшли 9 серпня 2020 року, у країні спалахнули протести.
Однак влада не прислухалася до людей. Замість цього Лукашенко за допомогою силовиків розганяв акції і провів таємну інавгурацію.
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Фото: nexta_tv