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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Білорусь просить Польщу екстрадувати засновників Nexta

Слідчий комітет Білорусі звернувся до Польщі з проханням екстрадувати засновників Telegram-каналу Nexta Степана Путила та Романа Протасевича.

Роман Протасевич

Відомство уже надіслало відповідні документи.

– З цією країною в нас підписано міжнародний договір про правову допомогу з кримінальних справ, який також регламентує питання про екстрадицію, – заявив керівник міжнародно-правового відділку СК Михайло Вавуло.

Nexta – білоруський опозиційний telegram-канал, який активно висвітлює та підтримує протести у країні проти влади.

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Справа проти Путила та Протасевича

У листопаді 2020 року засновників Neхta Степана Путила та Романа Протасевича звинуватили у розпалюванні соціальної ворожнечі до представників влади та правоохоронців.

Тоді білоруський режим оголосив їх у розшук.

Протести у Білорусі

Після переобрання Олександра Лукашенка президентом Білорусі на виборах, які пройшли 9 серпня 2020 року, у країні спалахнули протести.

Однак влада не прислухалася до людей. Замість цього Лукашенко за допомогою силовиків розганяв акції і провів таємну інавгурацію.

Детальніше про протести у Білорусі читайте на Фактах ICTV.

Фото: nexta_tv

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