Канцлер Германии Ангела Меркель во время видеообращение 6 февраля выразила солидарность с протестующими в Беларуси, которые уже полгода еженедельно выходят на акции с требованием свободы и демократии.

Политик призвал власти Беларуси прекратить репрессии и освободить политических заключенных.

— Власть (Беларуси, — Ред.) рассчитывает на то, что мир забудет в очередной раз этих мужественных людей. Мы не должны этого допустить. Германия и Европейский Союз будут и впредь привлекать к ответственности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси, как мы это делали в случае с санкциями ЕС, — сказала Меркель.

Также канцлер напомнила, что Германия в настоящее время облегчила получение виз для белорусских оппозиционеров и лиц, которые подвергаются преследованиям. А также выделяет стипендии и поддерживает независимые СМИ в Беларуси.

В то же время Меркель признала, что подобные действия не смогут урегулировать ситуацию в Беларуси.

— Решить этот конфликт снаружи невозможно. Но эта помощь демонстрирует этим мужественным людям, что мы на их стороне и слышим их так же, как и полгода назад, — отметила канцлер.

Также Меркель напомнила, что Германия и ЕС не признают результаты августовских выборов в Беларуси, поскольку они не были демократическими, справедливыми и свободными.

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В конце января оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановська призвала западные страны расширить санкции против режима самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

С этим предложением она обратилась к лидерам ЕС, Великобритании, США и Канады.