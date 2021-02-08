В Южной Корее из-за птичьего гриппа уничтожили почти 26 млн домашней птицы

Южная Корея заявила, что в стране обнаружили по меньшей мере 87 вспышек птичьего гриппа H5N8 по состоянию на утро понедельника.

Министерство сельского хозяйства страны сообщило, что в настоящее время ветеринары исследуют еще одну вспышку инфекции на ферме в городе Почхон (провинция Кенгидо), что за 46 километров к северу от Сеула. Там насчитывается 160 тыс. голов домашней птицы.

В профилактических целях в стране с конца ноября 2020 года уничтожили почти 26 млн домашней птицы.

Это привело к росту цен в стране на куриные яйца. К примеру за последнюю неделю цена выросла на 43,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Куриное мясо за этот же период подорожало более чем на 15%, а утиное — на 35%.

Для стабилизации цен на период до 30 июня правительство отменило импортные тарифы на куриные яйца и семь видов птицеводческой продукции.

В декабре 2020 года во Франции зафиксировали вспышку птичьего гриппа на утиной ферме. На юго-западе страны виявили 6 тыс. птиц, инфицированных вирусом H5N8.

Также птичий грипп зафиксировали среди птиц, которые продаются в зоомагазинах.

Источник: Yonhap News Agency