У Південній Кореї через пташиний грип знищили майже 26 млн домашньої птиці

Південна Корея заявила, що у країні виявили щонайменше 87 спалахів пташиного грипу H5N8 станом на ранок понеділка.

Міністерство сільського господарства країни повідомило, що наразі ветеринари досліджують ще один спалах інфекції на фермі у місті Почхон (провінція Кьонгідо), що за 46 кілометрів на північ від Сеула. Там налічується 160 тис. голів домашньої птиці.

У профілактичних цілях у країні з кінця листопада 2020 року знищили майже 26 млн домашньої птиці.

Це спричинило ріст цін у країні на курячі яйця. Приміром за останній тиждень ціна зросла на 43,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Куряче м’ясо за цей же період подорожчало на понад 15%, а качине – на 35%.

Для стабілізації цін на період до 30 червня уряд скасував імпортні тарифи на курячі яйця і сім видів птахівничої продукції.

У грудні 2020 року у Франції зафіксували спалах пташиного грипу на качиній фермі. На південному заході країни виявили 6 тис. птахів, інфікованих вірусом H5N8.

Також пташиний грип зафіксували серед птахів, які продаються у зоомагазинах.

Джерело: Yonhap News Agency