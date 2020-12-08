Франция заявила о вспышке птичьего гриппа на утиной ферме

Во Франции зафиксировали вспышку птичьего гриппа на ферме, где разводят уток. На юго-западе страны обнаружили 6 тыс. птиц, инфицированных вирусом H5N8.

Сейчас на хозяйственном предприятии принимают усиленные меры безопасности, действует запрет на перемещение птицы. Всех уток забили.

Кроме того, птичий грипп зафиксировали среди птиц, которые продаются в зоомагазинах. Французское министерство фермерских хозяйств заверило, что такой вирус нельзя подхватить при употреблении мяса птицы.

Читайте: В Дании после скандала убили всех норок с коронавирусом

Вспышка птичьего гриппа в Англии

В ноябре в Англии зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Вирус обнаружили в Северном Йоркшире, поэтому на местной ферме уничтожили более 10 тыс. индюков.

Источник: The Business Times