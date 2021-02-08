Упал у выхода из клиники: в Нью-Йорке мужчина умер после вакцинации

В Нью-Йорке человек умер через 25 минут после вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщили в Центре Явитса на Манхэттене. Отмечается, что мужчина скончался на территории медицинского центра.
После прививки, когда медики оценивали 15-минутную реакцию организма на препарат, мужчина чувствовал себя хорошо. Согласно данным, никаких аллергических реакций выявлено не было.
В медицинском центре Явитса подтвердили, что пожилой мужчина упал на выходе из здания.
Несмотря на быструю реакцию охраны и срочную госпитализацию, пациент умер.
Несмотря на трагический инцидент, представители медицинского центра отказались называть препарат, которым вакцинировали мужчину.
— Я призываю всех жителей Нью-Йорка сделать прививку, — заявил доктор Говард Цукер.
Смерть врача после вакцинации
В начале января в американском штате Флорида от Covid-прививки умер врач, который более 15 лет работал акушером в местной больнице.
Никаких хронических или серьезных болезней у него не было. Вскоре после вакцинации анализы крови врача вызвали беспокойство, после чего его госпитализировали в реанимацию.
На его теле начали появляться маленькие красные пятна. Через несколько дней врач-акушер перенес инсульт и скончался в больнице.
Источник: Fox News