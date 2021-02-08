Упал у выхода из клиники: в Нью-Йорке мужчина умер после вакцинации

В Нью-Йорке человек умер через 25 минут после вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщили в Центре Явитса на Манхэттене. Отмечается, что мужчина скончался на территории медицинского центра.

После прививки, когда медики оценивали 15-минутную реакцию организма на препарат, мужчина чувствовал себя хорошо. Согласно данным, никаких аллергических реакций выявлено не было.

В медицинском центре Явитса подтвердили, что пожилой мужчина упал на выходе из здания.

Несмотря на быструю реакцию охраны и срочную госпитализацию, пациент умер.

Несмотря на трагический инцидент, представители медицинского центра отказались называть препарат, которым вакцинировали мужчину.

— Я призываю всех жителей Нью-Йорка сделать прививку, — заявил доктор Говард Цукер.

Смерть врача после вакцинации

В начале января в американском штате Флорида от Covid-прививки умер врач, который более 15 лет работал акушером в местной больнице.

Никаких хронических или серьезных болезней у него не было. Вскоре после вакцинации анализы крови врача вызвали беспокойство, после чего его госпитализировали в реанимацию.

На его теле начали появляться маленькие красные пятна. Через несколько дней врач-акушер перенес инсульт и скончался в больнице.

Источник: Fox News