PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Впав біля виходу з клініки: в Нью-Йорку чоловік помер після вакцинації

У Нью-Йорку чоловік помер через 25 хвилин після щеплення від коронавірусу.

Впав біля виходу з клініки: в Нью-Йорку чоловік помер після вакцинації

Про це повідомили у Центрі Явітса на Манхеттені. Зазначається, що чоловік помер на території медичного центру.

Після щеплення, коли медики оцінювали 15-хвилинну реакцію організму на препарат, чоловік почувався добре. Згідно з даними, жодних алергічних реакцій виявлено не було.

У медичному центрі Явітса підтвердили, що літній чоловік впав на виході з будівлі.

Читайте
У Нідерландах випадково вакцинували жінку, яка прийшла здати тест на коронавірус

Незважаючи на швидку реакцію охорони і термінову госпіталізацію, пацієнт помер.

Незважаючи на трагічний інцидент, представники медичного центру відмовилися називати препарат, яким вакцинували чоловіка.

– Я закликаю всіх мешканців Нью-Йорка зробити щеплення, – заявив доктор Говард Цукер.

Смерть лікаря після вакцинації

На початку січня в американському штаті Флорида від Covid-щеплення помер лікар, який більше 15 років працював акушером у місцевій лікарні.

Жодних хронічних або серйозних хвороб у нього не було. Незадовго після вакцинації аналізи крові лікаря викликали занепокоєння, після чого його госпіталізували до реанімації.

На його тілі почали з’являтися маленькі червоні плями. Через декілька днів лікар-акушер переніс інсульт та помер у лікарні.

Джерело: Fox News

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка