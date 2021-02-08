Впав біля виходу з клініки: в Нью-Йорку чоловік помер після вакцинації

У Нью-Йорку чоловік помер через 25 хвилин після щеплення від коронавірусу.
Про це повідомили у Центрі Явітса на Манхеттені. Зазначається, що чоловік помер на території медичного центру.
Після щеплення, коли медики оцінювали 15-хвилинну реакцію організму на препарат, чоловік почувався добре. Згідно з даними, жодних алергічних реакцій виявлено не було.
У медичному центрі Явітса підтвердили, що літній чоловік впав на виході з будівлі.
Незважаючи на швидку реакцію охорони і термінову госпіталізацію, пацієнт помер.
Незважаючи на трагічний інцидент, представники медичного центру відмовилися називати препарат, яким вакцинували чоловіка.
– Я закликаю всіх мешканців Нью-Йорка зробити щеплення, – заявив доктор Говард Цукер.
Смерть лікаря після вакцинації
На початку січня в американському штаті Флорида від Covid-щеплення помер лікар, який більше 15 років працював акушером у місцевій лікарні.
Жодних хронічних або серйозних хвороб у нього не було. Незадовго після вакцинації аналізи крові лікаря викликали занепокоєння, після чого його госпіталізували до реанімації.
На його тілі почали з’являтися маленькі червоні плями. Через декілька днів лікар-акушер переніс інсульт та помер у лікарні.
Джерело: Fox News