Впав біля виходу з клініки: в Нью-Йорку чоловік помер після вакцинації

У Нью-Йорку чоловік помер через 25 хвилин після щеплення від коронавірусу.

Про це повідомили у Центрі Явітса на Манхеттені. Зазначається, що чоловік помер на території медичного центру.

Після щеплення, коли медики оцінювали 15-хвилинну реакцію організму на препарат, чоловік почувався добре. Згідно з даними, жодних алергічних реакцій виявлено не було.

У медичному центрі Явітса підтвердили, що літній чоловік впав на виході з будівлі.

Незважаючи на швидку реакцію охорони і термінову госпіталізацію, пацієнт помер.

Незважаючи на трагічний інцидент, представники медичного центру відмовилися називати препарат, яким вакцинували чоловіка.

– Я закликаю всіх мешканців Нью-Йорка зробити щеплення, – заявив доктор Говард Цукер.

Смерть лікаря після вакцинації

На початку січня в американському штаті Флорида від Covid-щеплення помер лікар, який більше 15 років працював акушером у місцевій лікарні.

Жодних хронічних або серйозних хвороб у нього не було. Незадовго після вакцинації аналізи крові лікаря викликали занепокоєння, після чого його госпіталізували до реанімації.

На його тілі почали з’являтися маленькі червоні плями. Через декілька днів лікар-акушер переніс інсульт та помер у лікарні.

Джерело: Fox News