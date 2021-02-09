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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Даже если утвердит ЕС: Литва отказалась от вакцины Спутник V

Литва заявила, что не будет закупать российскую вакцину от коронавируса Спутник V. Об этом сообщила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Вакцина, коронавірус

По ее словам, Литва будет обеспечена препаратами западных производителей, поэтому вариант закупки вещества в России даже не рассматривается.

Премьер-министр добавила, что Россия использует свою вакцину с геополитической целью. Власти страны намерены применять препараты, которые утвердило Европейское агентство по лекарственным средствам. Однако, если оно одобрит Спутник V, Литва все равно откажется.

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Будут ли закупать Спутник V Украине

Накануне президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина не будет использовать вакцину Спутник V. Он подчеркнул, что препарат не имеет достаточно доказательств эффективности, а украинцы — не подопытные кролики.

Источник: Delfi

Фото: Depositphotos

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