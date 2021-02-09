Литва заявила, что не будет закупать российскую вакцину от коронавируса Спутник V. Об этом сообщила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.
По ее словам, Литва будет обеспечена препаратами западных производителей, поэтому вариант закупки вещества в России даже не рассматривается.
Премьер-министр добавила, что Россия использует свою вакцину с геополитической целью. Власти страны намерены применять препараты, которые утвердило Европейское агентство по лекарственным средствам. Однако, если оно одобрит Спутник V, Литва все равно откажется.
Будут ли закупать Спутник V Украине
Накануне президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина не будет использовать вакцину Спутник V. Он подчеркнул, что препарат не имеет достаточно доказательств эффективности, а украинцы — не подопытные кролики.
Источник: Delfi