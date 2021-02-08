Україна не закуплятиме російську вакцину проти коронавірусу Супутник V, бо не існує підтвердження її ефективності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.

– Поки не було офіційних свідоцтв про те, що Супутник V дає ефективність понад 90%. Такого ствердження не існує. Голова ВООЗ (Тедрос Аданом Гебреісус. – Ред.) сьогодні сказав, що існує кілька ключових моментів, на які варто звернути уваги. Зокрема fake news (неправдиві новини. – Ред.). Підтвердження ефективності цієї вакцини просто не існує, – заявив президент.

За його словами, ніхто не планує на громадянах України випробовувати вакцини, які не показали свою ефективність у світі.

– Українці – це громадяни країни, вони, вибачте, не кролики, аби на них випробовувати щось. Тому ми використовуватимемо лише ті вакцини, які затверджені світом, які дають серйозний позитивний результат, – відзначив Зеленський.

Також президент наголосив, що поки РФ варто зосередитися на своїх громадянах.

– Росіянам спочатку треба вакцинувати своїх людей, а потім вже пропонувати нам. Тоді це про лікування, а не про політику, – зазначив Володимир Зеленський.

Всеукраїнський форум Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді – це один з 30 форумів, які присвячені до святкування Дня незалежності України. Форум покликаний встановити діалог між владою, світовими лідерами та громадянами країни, аби знайти розв’язання головних проблем, зокрема йдеться про пандемію коронавірусу, війну на Донбасі, судову реформу та інші.

Зеленський про вакцинацію в Україні

Україна домовилась про постачання чотирьох вакцин від коронавірусу, серед яких препарати компанії Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavax.

Першою вакциною, яку отримає Україна у лютому, буде Pfizer, наступною – AstraZeneca.