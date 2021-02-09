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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Навіть якщо затвердить ЄС: Литва відмовилася від вакцини Супутник V

Литва заявила, що не буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу Супутник V. Про це повідомила прем’єр-міністр країни Інґріда Шимоніте.

Вакцина, коронавірус

За її словами, Литва буде забезпечена препаратами західних виробників, тому варіант закупівлі речовини у Росії навіть не розглядається.

Прем’єр-міністр додала, що Росія використовує свою вакцину з геополітичною метою. Влада країни має намір застосовувати препарати, які затвердила Європейська агенція з лікарських засобів. Однак, якщо вона схвалить Супутник V, Литва все одно відмовиться.

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Чи закуповуватиме Супутник V Україна

Напередодні президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна не використовуватиме вакцину Супутник V. Він підкреслив, що препарат не має достатньо доказів ефективності, а українці – не піддослідні кролики.

Джерело: Delfi

Фото: Depositphotos

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