Иран представит 50 новых ядерных достижений 9 апреля, в Национальный день ядерных технологий Ирана.

Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

Выступая в кулуарах церемонии открытия второй выставки ядерной промышленности Ирана, чиновник назвал нововведения, которые будут раскрыты в апреле, “потенциальными”.

Салехи высоко оценил усилия ученых организации, указав на недавний запуск обогащения урана до 20-процентного уровня в течение 12 часов.

Восстановление обогащения урана

4 января Иран возобновил обогащение урана на своем подземном ядерном объекте Фордо на уровне 20%. Эти данные превышают предел в 3,67%, которая установлена в ядерной сделке 2015 года между странами мира.

Этот процесс соответствует новому ядерному закона, недавно принятом парламентом Ирана.

Источник: Синьхуа