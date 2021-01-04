Иран возобновил обогащение урана на своем подземном ядерном объекте Фордо на уровне 20%. Эти данные превышают предел в 3,67%, который установлен ​​в ядерной сделке 2015 года между странами мира.

По словам представителя иранского правительства Али Рабиеи, оружейное обогащения урана началось утром 4 января.

— Процесс закачки уранового газа в центрифуги начался несколько часов назад, — сказал он.

Рабиеи добавил, что этот процесс соответствует новому ядерному закону, который недавно принял парламент Ирана.

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Согласно закону, ежегодно страна может производить 120 кг урана при 20% уровне. Он также позволяет атомному агентству страны производить 500 кг менее обогащенного урана в месяц.

Соглашение 2015 года, между Ираном и другими странами, требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.

Пресс-секретарь ЕС Питер Стано заявил, что в случае подтверждения нарушения со стороны Ирана, это будет иметь серьезные последствия для нераспространения ядерного оружия.

Отметим, что обогащенный уран может использоваться для производства реакторного топлива, а также ядерных бомб.

Санкции против Ирана

В мае 2020 года США возобновили санкции против объектов ядерной программы Ирана, а именно против русских, китайских и европейских фирм, связанных с иранской ядерной программой.

Источник: BBC